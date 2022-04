Madame, Monsieur :

J’ai relevé avec intérêt votre offre d’emploi concernant un poste d'un Infirmier.

Je soussignée Mr Helali Mounir résidant de Tunis (Benguerdenne) ,titulaire de la

licences appliquer en soins infirmier moderne en 2011 issue de l'institut supérieur de soins

infirmerie de Gabes. Actuellement je travailler à l’hôpital régionale de zarzis en service des

urgences. J’ai pu exercer ma profession durant sept ans dans le cadre de l’urgence pré

hospitalière.

Je suis Homme de terrain, dynamique, sens de la responsabilité capable à intégrer dans une

équipe homogène. Immédiatement disponible et serais heureux de vous apporter plus

d'informations lors d'un prochain entretien.

Si mon courrier retient votre attention, je serais heureux de vous exposer de vive voix et

plus complètement mon expérience.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression

de ma considération distinguée