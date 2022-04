Helane WAZNÉ

Parcours professionnel et formation pluridisciplinaires et internationaux.



13 ans d’expérience dans la Communication, le Marketing opérationnel orienté client, l’Éducation (formation d’adultes, E-learning) et dans la Gestion organisationnelle.



Expérience en PME, Multinationales, Universités Privées et Publiques.



Habituée à travailler en modes projet et transversal. A l'aise dans les environnements multiculturels, passionnée par les gens, enthousiaste des NTIC et du "Life-Long Learning".



Mes compétences :

Gestion de budgets

eLearning

SAP

Sales Force

Relation Clients

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Communication

Marketing Opérationnel

Management d'équipes

Management de Projets

Secrétariat général de rédaction