Nous avons développé 2 sociétés pour la satisfaction de tous nos clients :

Qualit Express : Distribution de marchandises de moins de 3,5 tonnes, en France et en Europe

Trans Qualit : Affrètement de poids lourds sur courtes et longues distances



Ces 2 sociétés, Trans-Qualit Express, proposent donc une prestation globale.



Fidèles à nos principes et à nos convictions, nous avons défini une stratégie,

en phase avec :

notre développement

nos convictions

les aspirations de nos clients



Elle peut se résumer de la manière suivante :



Nous voulons nous différencier de l'image traditionnelle du transporteur en devenant d'ici 2015 un des leaders au plan régional sur Rhône Alpes du transport et de la livraison non polluante tout en maintenant nos objectifs de qualité et de sérieux.



Notre stratégie est basée sur les réflexions que nous menons depuis plusieurs années par rapport aux

préoccupations environnementales et sociétales, et par rapport à l’avenir que nous voulons construire

pour nos enfants.





Mes compétences :

Capacité à manager

Capacité à construire des projets

Savoir s'entourer des bonnes personnes

Savoir prendre des risques à bon escient

Transport

Développement durable

Véhicule électrique

Stockage

Qualité

Réactivité