Francois VERDET

Après avoir passé 12 ans à créer et gérer DISTRICOLIS qui est devenu une référence dans le monde du transport dans les Hautes Alpes, me voilà reparti dans un nouveau challenge avec Marcellin et Cie dans le domaine du déménagement et de la livraison haut de gamme à destination des particuliers sur les départements 04 et 05 ( livraisons à deux - montage et installation de meubles ou d électroménagers).

Avec Alpes Provence Déménagements je mets en place sur la région lyonnaise et Gapençaise une activité de transport spécialisée dans les tractions: semi, camion remorque decaissable et chauffeurs de parc.



Je suis à l'écoute de tout vos besoins même les plus spécifiques. Notre volonté est de vous fournir un travail irréprochable.



Mes compétences :

Management

Homme de Terrain

Gestion

Analyse technique

charisme