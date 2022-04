Helder DE OLIVEIRA

Né le 20 janvier 1977



Consultant BI



FORMATION

---------

2013 : Formation à Stambia

2012 : Formation à Microstrategy

2009 : Auto-formation à Talend

2006 : Formation Oracle Data Integrator (anciennement Sunopsis)

2001 : Formation à MERISE et UML

1998 : Formation complémentaire au langage POWERBUILDER

1998 : D.U.T. Informatique de Gestion(I.U.T. d'Orsay -91)

1996 : Baccalauréat Série Scientifique





COMPETENCES GENERALES

---------------------

-Assistance à maîtrise d'ouvrage :

définition des besoins, rédaction de spécifications détaillées,

maquettage, élaboration de plans de recette



-Assistance à maîtrise d'oeuvre :

conception de bases de données (forme normale, étoile, flocon),

relation avec l’assistance à maitrise d’ouvrage,

conception et réalisation (alimentations, programmes, reportings),

management d’équipe, suivi de maintenance, suivi d’exploitation



-Domaines fonctionnels :

décisionnel, référentiels, audiovisuel, pharmacie, gestion documentaire, workflow, CRM



-Outils et méthodes :

PowerAMC, MERISE, UML, Quality Center, Mantis





COMPETENCES TECHNIQUES

----------------------

-Langages :

JAVA, .NET/C#, PHP, HTML,

XML/XSL, PYTHON, Jython, POWERBUILDER,

VISUAL BASIC, VBA, C/C++, Shell UNIX



-Bases de données :

SQL, PL/SQL, ORACLE, SQL SERVER,

Sybase IQ, Sybase ASE, MySQL, BASIS+



-Décisionnel :

ODI / Sunopsis, Stambia, Business Objects, Modélisation Etoile/Flocon



-Environnements :

Windows 9X/2000, UNIX, LINUX

Websphere, Tomcat, Oracle Application Server



Mes compétences :

Shell UNIX

Business Intelligence

ORACLE

PL/SQL

ODI

PowerBuilder

Business Objects

Python

Développement informatique