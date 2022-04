Helder MATTOS

Professionnel spécialisé dans le marché de télécommunications avec plus de 7 ans d’expérience en métiers mixtes techniques et de business. Diplômé en Ingénierie de Télécommunications avec expérience en tant que chef de projets transverses et stratégiques de Marketing et de SI chez TIM Brasil, deuxième opérateur mobile au Brésil. Expérience en gestion d’équipes en tant que responsable des opérations de ventes (e-commerce et centre d’appel).



Je reprends mes études en master 2 "Administration des Entreprises" et je suis à l'écoute des opportunités pour développer ma carrière en France et à l’étranger.



Mes compétences :

Siebel

SQL

BSS/OSS

UNIX

Contrôle de gestion

Data warehousing

UML

Microsoft Office

Gestion de projet

Management des ventes

E-commerce

Marketing relationnel

SAS Enterprise Guide

Trade marketing

Télécommunications

Informatique Decisionnelle