Après un bref parcours dans le monde de l'hôtellerie, ma motivation, mon empathie et mon envie de me mettre de nouveaux challenges m'ont permis de faire un long parcours de 13 ans dans une des plus grandes sociétés leader des excursions et du tourisme à Paris en temps que responsable commercial du marché des hôtels.

Depuis 11 ans maintenant, je mets à profit mes connaissances et mon énergie autours d'une équipe en étant le Directeur des Ventes pour les marques Bateaux Parisiens et pour les restaurants de la Tour Eiffel.

Si vous souhaitez échanger ou rentrer en contact avec moi, vous pouvez me joindre au mail suivant: helder.ribeiro@bateauxparisiens.com

Au plaisir.



Mes compétences :

Vente

Management