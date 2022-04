Helen BUDAY

Helen a obtenu sa licence du théâtre en 1983 à NIDA (l’Institut National d’Art Dramatique à Sydney, Australie). Elle a fait le Conservatoire de Musique avec de chant/voix pour matière principale. Elle a commencé la danse à l’âge 8 ans : de claquettes, de jazz, de moderne & de ballet classique. Elle a joué le rôle de Savannah Nix en "Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre" de George Miller et Jane en "Dingo" (co-production franco-australienne) de Rolf de Heer. En 2003 elle obtient le Meilleure Prix d’Interprétation Féminine au Festival International du Film, Valladolid, et nominée à AFI, IF et FCCA en Australie, nominée à la Berlinale Film Festival, au Festival International du Film Contemporain à Mexico, au Toronto Festival, et au Telluride : pour "Alexandra's Project" de Rolf de Heer. Elle a joué le rôle de Mme Houseman dans la comédie musicale "Dirty Dancing" dans sa création originale depuis 2 ans et beaucoup d'autres rôles principaux à Shakespeare, Tchekhov, Beaumarchais, Molière... Elle joue, chante, danse et enseigne des cours de théâtre.