Helen CLÉRY

Enseignante chercheur contractuelle, j’ai acquis de nombreuses compétences :

- Conception d’une étude biomédicale

-- > de la question clinique à la mise en place du protocole

- Gestion d’un projet de recherche

-- > suivi de l’avancement du projet, bilans scientifiques et administratifs

- Rédaction d’articles et de compte-rendus scientifiques

- Prise de parole en public

- Animation d’un groupe



Motivée par le challenge de mes activités, je souhaite faire évoluer ma carrière vers un poste stable qui me permettra de m’investir durablement en m’orientant vers la gestion de projet dans le secteur de la recherche et du développement.

Contractuelle, je serai disponible début Avril 2017.



Mes compétences :

Animation de formations

Neurosciences

Gestion de projet

Imagerie médicale

Neuropsychologie

Prise de parole