Héléna CORNEC

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Viadéo.



Diplômée d'un Master spécialisé dans le Marketing Digital , je suis actuellement en recherche d'une nouvelle opportunité (CDI, CDD ou VIE) dans le domaine du Digital Marketing - et plus particulièrement dans le Social Media Marketing, Production de Contenus Web et la Gestion de Projets Digitaux.



Je suis immédiatement disponible sur Paris et la région parisienne, et je suis également ouverte à toute proposition internationale (l'Espagne est un vrai plus).



Passionnée des voyages et de photographie, j'ai crée mon blog de voyages: http://lecornerhelena.com/



Mes compétences :

E-marketing

Community management

CMS open source

Social networking

Communication online

Social media

Microsoft Office