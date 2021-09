Après des études universitaires en Informatique à Paris 6 et en Management à Dauphine, j'ai travaillé dans des sociétés de service informatique, évoluant de la fonction d'analyste-programmeur à Directeur Technique, en passant par celle de Chef de Projet.



J'ai créé le cabinet de conseil COGITIUM (www.cogitium.com) en 1998 et propose depuis mes services sur 3 domaines :



- Formation : Universités, écoles et centres de formation, entreprises

- Conseil : conception de systèmes d'information, utilisation des technologies du web, mise en place de solution CRM

- Gestion de projet : méthodologie, utilisation des outils, suivi de projet en sous-traitance



COGITIUM est aussi éditeur en son nom du site d'annonces immobilières www.jechercheuntoit.com , ouverture prévue en 2012.



Vous êtes cordialement invités à me contacter pour tout besoin dans l'un de ces domaines.



A bientôt.



Philippe Giraud



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

Extranet

Gestion de projet

HTML

Html5

Informatique

Internet

Intranet

Javascript

MySQL

PHP

Php MySQL

Système d'Information