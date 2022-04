Helena COURNELLE

Je relie la lecture intuitive des êtres et le développement personnel. L'être humain me passionne.

Mon parcours est riche en expérience dans divers domaines. J'ai commencé dans une bibliothèque, j'ai continué au théâtre, puis je suis devenue au fil du temps tour à tour animatrice de stages, chirologue, coach, sophrologue, conférencière, auteur, créatrice de CD...



Etre un leader du 21ème siècle dans l'entraide et l'enthousiasme joyeux du partage...où chacun a sa place et peut s'épanouir.

Respirer et communier dans la nature, dans la confiance et la sérénité, ou échanger autour d'un bon repas équilibré et de qualité ...



Je suis l'auteur du livre " Vous êtes le Coach de votre Vie" et du CD" Voyage au coeur du Corps".



Mes compétences :

Sophrologie

Coaching

Accompagnement