Héléna DRILLAUD

Tous les Hébergements sur Clic Adress ...



CONTRE L'ABUS DES OTA



A travers ce message, nous souhaitons vous présenter l'Alternative que nous venons de mettre en place concernant la problématique actuelle de la collaboration avec les OTA.



La toile numérique, incontournable de nos jours, doit être utilisé avec justesse pour tous :

professionnels et clients



www.clicadress.com veut répondre à tous les besoins des clients-internautes et redonner la liberté aux professionnels.



Nous parcourons les routes de France pour rencontrer et échanger avec tous les professionnels des Hébergements touristiques, des bars, brasseries, restaurants.



Pour tous renseignements :



helena.d@clicadress.com

contact@clicadress.com



Mes compétences :

Relationnel

Dynamique

Autodidacte