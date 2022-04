Héléna FERRIER

Outils d’aide à la vente



• Rédaction et mise à jour de supports d'aide à la vente et de PLV (argumentaires, guides

commerciaux, plaquettes, flyers, affiches, kakemonos, etc)

• Gestion des stocks



Pilotage de campagnes et CRM



• Rédaction et création des communications externes B2B/B2C

• Mise en œuvre du plan de fidélisation clients/courtiers on et off line : montée en gamme, vente

additionnelle, parrainage, évènements clés, incentive

• Pilotage des campagnes de marketing direct

• Mise en place et suivi de campagnes de phoning

• Elaboration du ciblage, rédaction des requêtes, extraction de données, constitution des fichiers de

campagne, paramétrage dans l’outil CRM, suivi

• Participation à l’évolution fonctionnelle de l’outil CRM

• Participation à la mise en place d’un outil EMA



Web



• Mise en place d’outils de tarification, de simulation et de pré-saisie

• Gestion du contenu web - intranet, extranet, internet

• Mise en place d’un espace client en ligne

• Rédaction, maquettage et suivi de 2 e-letters B2B



Médias



• Gestion des plans médias on et off line (recherche des supports, négociation des budgets,

rédaction des annonces)

• Rédaction des communiqués de presse



Innovation



• Participation à la démarche d’innovation de l’entreprise (Trophée décerné en 2009 par le club des

Innov’Acteurs dans la catégorie « coup de cœur du jury »)



Marque



Mission d’ambassadeur de la marque : promotion interne et externe