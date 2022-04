Héléna FILIPOVIC

L’adaptation qui est une condition de survie dans le monde animal, a été dans mon parcours professionnel un facteur de réussite.

J’ai constamment déployé des stratégies dans le but d’accéder à des secteurs d’activité qui m’étaient parfaitement inconnus, des expériences professionnelles inédites pour moi.

Pour étancher cette soif d’exploration de mes champs professionnels, je me suis tournée vers les métiers du commerce. Puis j’ai évolué naturellement vers le conseil et l’accompagnement : aider et amener mon interlocuteur à entreprendre les démarches appropriées pour aller vers ses propres besoins et objectifs, c’est ma quête du Graal.



Grâce à mon parcours et cet état d'esprit, il m’a été aisé de mener à bien la dernière mission, pour laquelle je ni expérience ni formation.

Ainsi j’ai aidé les demandeurs d’emploi à revoir leur stratégie de recherche d’emploi notamment en digitalisant celle-ci ; à identifier leurs compétences transférables pour accéder à une reconversion. Je les ai accompagnés dans la mise à jour de leurs compétences et lorsque que cela était nécessaire dans l’acquisition d’une qualification. J’étais également là pour les revaloriser et les redynamiser.

Malgré une fracture numérique importante, un environnement géographique peu propice à l’activité économique, une population difficile socialement et un nombre croissant d’individus à gérer (de 180 à 300) J’ai pu recevoir quasiment l’ensemble des demandeurs d’emplois de mon portefeuille et travailler efficacement sur leur employabilité.



Si c'est un potentiel, un esprit d’équipe et une personnalité que vous recherchez alors n'hésitez plus. Rencontrons-nous.



Mes compétences :

Biodiversité

COMMERCE

Communication

Développement durable

E commerce

Écologie

Électroniques

Environnement

Finance

Flore

Green it

High tech

Informatique

ISR

L'informatique

Marketing

Government Legislation

Siemens Hardware

Futures Operations