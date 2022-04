Héléna GILARD

Dans le cadre de ma carrière, je souhaite développer de nouvelles compétences et je suis curieuse de découvrir différents domaines et environnements de travail.

De formation comptable, je maîtrise parfaitement les bases de la comptabilité et j'apprécie plus particulièrement l'analyse des informations financières en vue d'aider les managers à prendre des décisions stratégiques.

Je suis une personne autonome, rigoureuse et particulièrement à l'écoute de mon entourage personnel et professionnel.



Mes compétences :

Comptabilité

Analyse financière

Communication

Outils bureautique

ERP

Finance

Contrôle de gestion