Héléna GOCHTOVTT

Diplômée du MAI - Master Achat internationaux et de l'innovation, je suis à la recherche d'une opportunité (CDI, CDD, VIE)



Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir une grande capacité d’adaptation et de développer facilement un très bon relationnel. Pour parfaire mon expérience, je souhaiterais pouvoir mettre à votre profit ma motivation et mes connaissances théoriques.

Je suis quelqu'un d'attentive, dynamique, travailleuse et mon sens de l’organisation, mon dévouement et ma curiosité sont des atouts que je désire mettre à profit.



Mes compétences :

Achats

Management

Internet