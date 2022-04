Helena MASTRONICOLA

Ma vie tourne depuis toujours autour du numérique et d'Internet, formidable outil de communication. Curieuse de nature je mets mon savoir-faire au service d'entreprises souhaitant booster leur communication sur les réseaux sociaux.



J'interviens aussi en tant que consultante, coach, rédactrice. Vous avez des questions ? Je serai heureuse de vous répondre !



[ Conseils stratégiques - Rédaction et Gestion de contenus - Audit - Veille Concurrentielle - Community Management - Gestion de l'E-reputation - Communication - Référencement Naturel - Création et Gestion de site/blog via CMS et bien plus encore ! ]



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Rédaction web

Photoshop

Gestion de réseaux sociaux

Wordpress

Bureautique

Evénementiel et Salons

Community Manager

Communication

Réseaux

Internet

Indesign CS5

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Growth Hacking

Gestion de la relation client

Référencement naturel

Esport