Héléna ROUSTAN

Au sein du SITOM Sud Gard, je participais jusqu'en septembre 2014, en tant que Technicienne Territoriale, à la gestion du traitement multi filières des déchets ménagers et assimilés produits par plus de 288 000 habitants de 81 communes gardoises.



Je participais alors plus particulièrement à :

* la programmation et le suivi des prestations de broyage, de transport et de valorisation de déchets verts collectés en déchèteries,

* le contrôle et le suivi de l'entretien des bennes du SITOM pour les déchets verts,

* la rédaction et le suivi des marchés pour les déchets verts (transport, traitement et broyage),

* l'étude et la réalisation de prestations de mise à disposition de végétaux broyés par des agriculteurs conventionnés sur notre territoire,

* la rédaction et le suivi des marchés pour l'enfouissement des déchets ultimes,

* la rédaction et le suivi du marché pour le transport et le traitement des déchets diffus spécifiques DDS,

* la préparation et la mise en place de la filière EcoDDS sur notre territoire.



En parallèle, le personnel du SITOM continue d'informer et de sensibiliser les communes et leurs administré(e)s sur les consignes de tri des déchets et les filières de traitement.



Nous faisons des interventions en écoles (à partir des écoles primaires), ou chez l'habitant (porte à porte, marchés,...), des visites de sites de traitement (centre de tri, UIOM) et des événementiels (Salon Sésame à Nîmes, Salon de la Maison et de l'Immobilier à Nîmes, Journées de l'Environnement, Recyclades, Semaine de la Réduction des Déchets,...).

Bien entendu, nous adaptons notre discours et les outils proposés au public sensibilisé.



Pour plus d'informations et/ou réserver une de nos interventions, merci de contacter mes collègues de travail (qui eux, heureusement, ne sont pas en affectation de longue durée) :

SITOM SUD GARD Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères

67 avenue Jean Jaurès

30 900 Nîmes

Téléphone du standard : 04 66 04 71 50

Fax : 04 66 04 71 54

Mail : contact@sitomsudgard.fr

Du lundi au vendredi

Matin : 8h - 12h / Après-midi : 13h30 - 17h



Mais avant de les joindre par les moyens cités ci-dessus, je vous conseille vivement de faire une visite sur notre site internet : "sitomsudgard.fr", il y a sur ce site plein d'informations déjà.



Je vous dis à bientôt et je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2016 (et les suivantes), pleine de bonne santé, de bon tri de vos déchets et de bonheur.

Je compte sur vous, toutes et tous, pour bien trier vos déchets.

MERCI de votre bonne participation à la protection de notre belle planète : la Terre.



Mes compétences :

Communication

DDS

Déchets

Environnement

Marchés publics

TEM