Helena SCHOLL

Pendant plus de 4 ans, j’ai pu approfondir mes connaissances dans la distribution des produits techniques dans le milieu du sport à l’échelle nationale mais aussi à l’Export. C’est notamment sur le secteur du consumer electronics que je me suis spécialisée.

Commençant dans les départements commercial et logistique, j’ai évolué par la suite dans le service Marketing.

Durant les deux dernières années en charge du Marketing pour des marques comme GoPro et Skullcandy, j’ai pu accompagner une société en pleine croissance. Cela m’a permis de développer un panel de compétences et de connaissances dans la distribution internationale.





Mes compétences :

Surf

Gestion de projet

Sports de glisse

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

développement de service

Marketing stratégique