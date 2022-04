De formation ingénieur en agro-alimentaire, je me suis spécialisée en qualité au fur et mesure de mes expériences. J'ai également travaillé en R&D et en Production au sein d'une petite structure de produits traiteurs frais, ce qui m'a permis de multiplier les compétences.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet