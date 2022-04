Helene ACHTE

Mon rôle au sein de Devoteam est d'accompagner mes clients et futurs clients opérateurs sur l'ensemble du cycle de vie de leurs projets en leur proposant nos meilleures solutions.



Devoteam, groupe Européen de conseil en technologies de l’information a réalisé un chiffre d'affaires de 199 millions d’Euros avec une marge d’exploitation de 7% en 2005 et compte 2100 collaborateurs. Spécialiste du secteur Télécom, le Groupe Devoteam propose des offres allant du conseil en stratégie métier, marketing, client ou technique jusqu’à l'intégration, le déploiement et l’exploitation. Cette expertise Télécom repose sur un positionnement stratégique au coeur du marché : opérateurs de télécommunications fixes et mobiles, constructeurs, équipementiers et fournisseurs d’accès, un centre dédié d’intégration Télécom et un vivier de compétences issues des plus grandes Ecoles de Télécommunications.