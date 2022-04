Hélène ADAM DHIOS

Chef de projet, ingénieur diplômée, 10 ans d'expérience, passionnément curieuse.

J'ai principalement développé des compétences de coordination de projet technique et de gestion d'équipe.



De la fabrication du papier à la digitalisation du parcours voyageur, j'aime m'investir sur des projets concrets, qui touchent au quotidien des gens. Tombée un peu par hasard dans les transports, la mobilité et l'information voyageur, j’y ai découvert des sujets variés et captivants et des équipes passionnées par leur métier. Aujourd'hui, la transformation digitale des grands acteurs du monde des transports représente des challenges valorisants et passionnants qui font mon quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Java EE

JavaScript

XHTML

JQuery

JSTL

Télécommunications

Papeterie

Imprimerie

CSS

Java Platform