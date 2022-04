Helene ADAMO

Après diverses expériences dans la logistique, l'approvisionnement, la gestion de flux, ma polyvalence me permet aujourd'hui autonomie rapide car dotée d'une capacité de visualisation globale d'un service et de ses interactions avec les autres.



D'un naturel curieux, je suis autodidacte et aime le contact et l'esprit d’équipe qui me parait indispensable pour un travail d'une qualité optimale.



Mes compétences :

Polyvalence

Optimisation

Autonomie