Helene AFRIAT

Après un parcours dans l'audiovisuel en tant que journaliste puis monteuse reportage, je me suis orientée vers le web, avec une formation au webdesign.



Ce que je fais:

Je suis en poste à mi-temps en tant que webmaster pour un site généraliste destiné aux mamans. J'assure toute la partie éditoriale (création et gestion de contenus, animation des communautés) ainsi que diverses taches comme l'interface technique avec la régie de maintenance, relations avec les partenaires pub et presse, statitstiques...



Mon autre mi-temps est consacré à mon activité freelance : conception et mises à jour de sites internet, communication web, montage video, formation.



Mes spécialités:

Concevoir des sites basés sur des CMS (Wordpress, Joomla, Drupal), créer des contenus adaptés au web, développer une stratégie de communication web, animer des communautés.



Mes compétences :

Animatrice

Avid

Avid Media Composer

Cms

CMS Joomla

Composer

Drupal

Formation

Joomla

Joomla!

Média

Media composer

Montage

Multimedia

Video

Webdesigner

Webmaster

Wordpress