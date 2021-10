Bénédicte SCHNEIDERMANN GEY

Cheffe de Projet Développement Joaillerie



DEVELOPPEMENT PRODUIT :

- Etude de faisabilité, analyse des risques projet et mise en place de plans dactions associés afin dassurer latteinte des objectifs esthétiques / qualité / coûts / délais

- Modélisation 3D

- Elaboration des documents techniques

- Choix des process et fournisseurs / Interface et coordination des différents intervenants

- Suivi technique (prototypes, présérie et premières séries) et retours fournisseurs



QUALITE :

- Contrôle qualité (prototypes / préséries / séries et composants, y compris les pierres)

- Retours fournisseurs et alimentation des défauthèques

- Mise au point et suivi des tests qualité (traction / libération de Nickel / composition...)

- Poinconnage et touchaux