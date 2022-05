Paulette ALSON

NP6, éditeur de logiciels SaaS « Smart Cloud Marketing » spécialiste en Data Intelligence et en e-mailing, accompagne les entreprises dans l’acquisition et la fidélisation de leurs clients, sur des modèles et des logiciels innovants de marketing, notamment :

• GeckoData Predict : logiciel d'analyse prédictive en mode SaaS

• MailPerformance : logiciel SaaS E-CRM d'e-mail & SMS marketing

• EmailSpotter : logiciel SaaS de veille & d'analyse e-mail marketing



Implanté à Bordeaux, Paris et Londres, NP6 compte plus de 100 collaborateurs et 700 clients.

Ils font confiance à NP6 : Maisons du Monde, Alinéa, E.Leclerc, But, Groupe Casino, Nespresso, Elis, Vert Baudet, Chanel, Groupon, Photoservice, La Redoute, Groupe Canal +…



http://www.np6.fr/



Mes compétences :

Communication

Recrutement

Rédaction de contenus

Marketing opérationnel

Communication événementielle

Gestion de projet

Relations Presse