Passionnée par les échanges internationaux et les langues, j'ai toujours orienté mon cursus professionnel et personnel en ce sens. Je recherche activement un emploi dans l'accueil d'étudiants ou d'expatriés étrangers en France.

Organisée et à l'écoute, j'apprécie conseiller et gérer des projets visant à aider les étrangers a s'intégrer dans le pays.