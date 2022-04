Hélène ALLAIN

Après différentes expériences professionnelles en Angleterre et en Allemagne ainsi que des études en Espagne, j'ai fait le choix de me spécialiser dans le développement des PMI-PME à l'international. Au sein de la société radis et capucine, j'ai mis en place différents modes de prospection, géré les agents et distributeurs sur la zone Europe ainsi que le portefeuille clients existant. Aujourd'hui, je travaille au sein de la société Bioret Agri dans la même optique de développer le chiffre d'affaires dans différentes zones géographiques via une recherche de partenaires locaux, et j'apporte un appui commercial aux distributeurs en place.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Reporting et suivi

Développement commercial

Suivi clients