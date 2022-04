Helene ALLAIN

PROGRAMMATION

 Proposition et déclinaison d'axes de programmation

 Conception et mise en oeuvre globale d'une programmation (recherche de thématiques, écriture des concepts, recherche d'intervenants, production, coordination)



POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

 Conseil en positionnement stratégique (pour une marque, une innovation, un projet culturel)

 Conseil en innovation et communication grand public par le design

 Expertise en innovation non technologique et réflexion sur les usages



DIRECTION DE PROJETS

 Stratégie d'innovation et de diversification de l'offre : projets d'innovation, projets numériques (institutions culturelles)

 Gestion de partenariats à forte valeur ajoutée, fidélisation

 Suivi budget, planning, gestion prestataires, rédaction appels d'offres/ réponses à appels d'offres



COMMUNICATION & MÉDIATION

 valorisation, éditorialisation, communication

 Pour les institutions culturelles et les entreprises: valorisation et promotion de savoir-faire, expertises, parti-pris à destination de publics ciblés

 Communication interne pour appropriation & transmission

 Médiation en design, art, culture et patrimoine



Mes compétences :

Identité visuelle

Design

Communication