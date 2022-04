Hélène AMAR

Passionnée de musique, diplômée du Conservatoire National de Région de Nice, j'enseigne la musique depuis 1984.

J'ai créé Bubble Art, lieu totalement atypique en coeur de ville à Nice, où sont enseignées des disciplines allant de la musique aux arts martiaux, en passant par l'anglais, les arts plastiques, le hip-hop etc...

Nous sommes spécialisés dans les cours pour enfants, et plus particulièrement pour les bébés que nous accueillons tous les jours de la semaine.

Cette année, j'ai été particulièrement touchée par le problème de l'autisme, et nous avons décidé d'offrir des cours à ces enfants.



Mes compétences :

Professeur de piano

Composition musicale

Professeur d'éveil musical

Chef de choeur