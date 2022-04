Helene ARCOS

Bonjour,



Après des études en marketing et management de projets, j'ai effectué différentes missions qui m'ont mené de l'évènementiel, au poste de responsable marketing et commercial, puis à celui de chef de projet dans les secteurs de l'édition de logiciel, et de la mobilité.



Mon travail chez Lyon Infocité consiste à animer un réseau, mais aussi avoir une bonne connaissance des marchés (édition de logiciel, et mobilité) afin d'amener les dirigeants d'entreprises à orienter leur stratégie dans la meilleure direction. Par ailleurs, je suis en charge d'une action de formation collective dans la cadre du Cluster Edit, pour laquelle je gère le projet dans son ensemble (commercialisation, cahier des charges, suivi budgétaire...).



Mon objectif est à court terme de proposer mes services en marketing/ business development.



N'hésitez pas à consulter mon profil et, bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous voudrez obtenir.



Bien à vous,



Hélène Arcos



Mes compétences :

Business

Business development

Communication

Édition

Gestion de projets

Marketing

Microsoft Technologies

Mobilité

Nouvelles technologies