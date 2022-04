Hélène AUGER

Après avoir obtenu mon master dirigé vers l'extraction végétale, j'ai pu valider mais aussi acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des biotechnologies.

Mes compétences sont orientés vers la recherche et le développement.

Les techniques séparatives constituent mon plus gros bagage et s'accompagne des techniques analytiques.



Mes compétences :

FTIR

HPLC

Procédés extractifs

Recherche bibliographique ou Internet

Sciences séparatives