Hélène AUSSIGNAC

Nouvellement implantée en Ile de France, je cherche à développer mon réseau professionnel sur les thématiques liées à l'Agriculture, l'Agroalimentaire, la Forêt et la Pêche.



Forte d'une double formation en agronomie et gestion de l'environnement, je présente plusieurs domaines d'expertise particulièrement porteurs et actuels: agriculture, développement durable dans ses trois dimensions sociale, économique et environnementale, achats responsables.



Dix années d’expérience en gestion de projets et de réseaux territoriaux ou sectoriels m'ont permis de développer des qualités relationnelles, des techniques de communication et de facilitation et des compétences affirmées dans l'accompagnement de nombreux types d'acteurs, publics comme privés.



Après avoir passé de nombreuses années au service des filières du vivant et du développement durable de différentes régions, c'est désormais au sein de l'Association des Régions de France que je poursuis mon action au service des territoires régionaux.





Mes compétences :

Développement territorial

Développement Durable

Achats responsables