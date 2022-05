Romain GARCIA

Pour me présenter en quelques mots,je dirais que ce que j’apprécie particulièrement se retrouve dans le contact humain, les projets porteur de sens, et l'inattendu.



Concernant mon parcours, j'ai acquis des formations avec succès et mentions en droit, sciences politiques, et en management tant en France qu'à l’étranger qui me permet d'aborder mes dossiers avec une approche innovante.



J'ai acquis aujourd'hui des expériences d'achats de prestations de travaux, industriels de prototype, de prestations intellectuelles, dans la gestion de contrats OPEX, mais aussi des compétences dans la réorganisation d'un processus achats multiservices. Et ce, autant dans de grands groupes, que dans des PMEs.







Mes compétences :

Relation client

Business development

Développement durable

Gestion de projet

Yoga du rire

Ferroviaire

Acheteur

Recyclage

Procurement

Achats durables

Analyse de cycle de vie

Marchés publics

Défense

Energie

Négociation