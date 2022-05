Nicolas GUYONNET

Après un parcours très varié et enrichissant et après 6 ans de commerce au sein de différentes affaires, j’ai décidé de reprendre une ESC pour accélérer ma carrière.



Lors de l’obtention de mon diplôme, j’ai pu intégrer la direction d’un grand groupe automobile qu’est Volkswagen Group France.



J’ai décidé de me tourner vers le secteur de l’après-vente qui pour moi était nouveau. C’est ainsi que j’ai décroché le poste de conseiller service au sein de la direction Skoda France. Cette décision me permet aujourd’hui de maitriser parfaitement le fonctionnement d’une concession automobile (vente et après-vente).



Spécialités : rigoureux, travailleur, ambitieux, motivé, souriant, commercial, organisé, curieux, manager, responsabilité, analyse des risques, prise de décisions, négociateur, automobile



Mes compétences :

organisé

manager

responsabilité

négociateur

rigoureux

développement commercial

automobile

travail d'équipe