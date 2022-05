Nicolas GUIONNET

Formation en nouvelles technologies et communication :

Création de sites, Graphisme, Photographie

landesformation.fr



Formation scientifique et informatique - Soutien scolaire

mathelem.com



Création de sites (sous CMS wordpress), Création de contenu pour le référencement

avoirunsite.com



Photographie d'art

lumeo.fr



En France on se méfie de la polyvalence. elle est souvent perçue comme une dissolution de l'énergie.

Un parcours varié est vu comme une errance.

C'est oublier que la créativité naît souvent de l'exploration, de l'hybridation, de la rencontre d'idées et de compétences qui jamais ne se croiseraient si les esprits vivaient dans des clapiers.

C'est oublier qu'il existe, le spécialiste qui fait très mal une seule chose à la fois.

Je l'ai rencontré. Vous aussi, avouez-le.



Mes compétences :

Photographie

Programmation informatique

Rédaction web

Mathématiques

Wordpress

Formation