François RENON

Après avoir passer 5 ans dans le secteur bancaire où j'ai occupé tous les postes en agences bancaires (de chargé d'accueil à Directeur d'Agence) j'ai décidé d'orienter mes compétences vers le conseil en entreprise. Raison pour laquelle j'ai repris mes études en Expertise Comptable et que j'ai collaborer pendant 3 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable aquitain. Afin de mettre cette expertise au service des entrepreneurs et convaincu que tout développement d'entreprises passent par des choix de Financements opportuns, j'ai choisi de créer le Cabinet CrediPro Gironde Finance (Membre du Réseau National CrédiPro), en association avec Mr Joris Monseigne, pour répondre à ces problématiques. En outre, ma passion pour les sciences humaines et notamment en psychanalyse m'amène à effectuer des recherches en finance comportementale (un ouvrage sur le sujet est en cours de rédaction).



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Droit bancaire

Fonds de commerces

Financement d'entreprise

Évaluation d'entreprise

Formation financement

Développeur

Psychologie