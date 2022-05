Nicolas GUIONNET

De formation marketing et commerciale, autodidacte, mon parcours s'appuie essentiellement sur une expérience de 14 ans dans l'édition et l'intégration et la fourniture de prestations de services informatiques à destination des entreprises.



Créé en 1989, Prodware est éditeur et intégrateur de solutions informatiques sectorielles et métiers. Face à la révolution digitale, Prodware offre son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers aux entreprises pour réussir leur transformation.



N’hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez en savoir davantage ou, tout simplement, échanger.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Service client

Management

Développement commercial

Microsoft

Conseil

Sage

Informatique

Négociation

SSII

Lead generation

Microsoft Dynamics

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing direct

Marketing stratégique

Analyser écouter réfléchir agir