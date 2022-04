Helene AUVINET

Mon expérience en quelques mots:

- Sanofi-Aventis dans le service de développement et technologies industrielles: CDI (expérience: 4 ans environ)

- Responsable qualification et validation: définition des stratégies de validation pour process/méthodes/équipements/ + management transverse

- Chef de projet pour transferts industriels de médicaments: différentes formes galéniques/ différents dosages/ différents équipements



Ma formation: pharmacien industriel et diplômée par la faculté de pharmacie de Nantes.

Spécialisée par le master 2 de la faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry (pharmacotechnie et biopharmacie) en: formulation, développement, process, technologies, caractérisation physique et production de médicaments et cosmétiques.





Mes compétences :

Process

Galénique

Développement

Recherche et développement

Pharmacien

Innovation

Industrie pharmaceutique