Helene BARBÉ

Depuis mars 2012, j'ai été embauchée au poste de coordinatrice du Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure (SNEPA) qui regroupe près de 250 PAH (Parcours Aventure en Hauteur) dans toute la France.

Je coordonne le travail de chaque commission (qualité, normes, lobbying, fournisseurs, etc...) et assure la mise en oeuvre des actions par le CA. Interlocutrice des pouvoirs publics sur le sujet des PAH, je gère également la communication interne et externe du syndicat.



De plus, je suis également responsable de formation de l'AFFORPAH, 1er organisme de formation dédié aux métiers des PAH (Parcours Aventure en Hauteur), avec plus de 50 stages organisés chaque année, notre offre se diversifie au fil du temps : CQP OPAH, Gestion et contrôles des EPI, Sécurité des travaux en hauteur...







J'étais auparavant chargée de communication au sein du SynOpE (Syndicat des Opticiens sous Enseignes), j'ai été recrutée à la création du syndicat. J’ai développé de façon entièrement autonome l’ensemble des outils de communication du syndicat, à savoir un site Internet, une lettre d’information bi-trimestrielle à destination de nos 3 600 adhérents (rédaction et mise en page), des brochures institutionnelles, communiqués de presse et veille informative, ainsi que la gestion de tous nos événements (Assemblée Générale, Forums d’information, création et animation de nos relais régionaux).



J’assistais également la Déléguée Générale sur des dossiers tels que la formation (création de fiches métiers, de fiches sur la formation professionnelle et continue), l’activité et l’évolution de la branche (diagnostic, rapport annuel de branche…) et les CNMP et CPNE FP.



Mon expérience précédente au sein du CIV (Centre d’Information des Viandes, association loi 1901, dépendant du Ministère de l’Agriculture) m’a permis de développer mes compétences en matière d’animation de réseaux régionaux. En effet, j’étais chargée de faciliter la mise en place d’outils de communication en région, selon les directives nationales. J’ai ainsi pu développer, au fil des mois, une relation de confiance avec les comités régionaux, facilitant ainsi une meilleure coordination sur le terrain, et permettant de mieux appréhender leurs besoins.



Grâce à un parcours atypique mais riche d’enseignement, j’ai acquis une grande curiosité d’esprit et une facilité d’adaptation.



Pour me contacter : barbe.helene@hotmail.fr



Mes compétences :

Assistanat

aventure

Communication

Communication de crise

Formation

Négociations

OPTICIEN

Optique

Santé

syndicat