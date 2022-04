Hélène BARBIEUX

Ingénieur ISA Lille spécialisation Management des Techniques Industrielles Agro-alimentaire.

Occupant actuellement un poste de chef d'équipe en atelier de production au sein d'une usine appartenant au groupe Danone spécialisé dans l'ultra frais laitier.

Mon projet professionnel est d'évoluer dans le management de la production et de ses équipes, tout en développant mes compétences humaines et techniques ainsi que celles des autres.

J'attache une grande importance à l'obtention de résultats concrets en garantissant le respects des standard qualité, couts et sécurité tout en faisant adhérer les équipes.



Mes compétences :

PSC1

Excel et Access

Word/OpenOffice

Permis de conduire