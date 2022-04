Diplômée de l'école de communication ECS Paris, je suis à la recherche d'un emploi (CDD/CDI)



Membre à part entière de la génération Y et communicante dans l'âme, je suis avide des dernières actualités. Vous pouvez trouver mes articles sur mon profil Twitter @Heln_b et espère vous rencontrer bientôt lors d'un entretien.



Sérieuse, motivée et et passionnée par les domaines de la mode et du luxe, et je mettrai toutes mes connaissances dans le monde de la communication à votre disposition pour répondre à vos attentes.



À très vite,



Hélène Bardeau



Mes compétences :

Relations Presse

Rédaction de contenus

Veille médiatique

Organisation de salons

Mode

Rédaction d'articles pour un blog

Anglais

Recommandation stratégique