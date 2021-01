Connaissance du marché du luxe et de ses acteurs, communication externe et interne, esprit d’initiative et d’équipe,

sens, du contact et de la confidentialité.



Mes compétences :

Relationnel avec les prestataires

Gestion de projets

Suivi de projet

Gestion du stress

Relations Presse

Digital marketing

Événementiel féminin

Suivi budgétaire

Evénementiel/

Digital Asset Management

Relationnel aisé

Relationnel clients

Communications

Relationnel

Dynamisme

Réseaux Sociaux