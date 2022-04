Hélène BARON

Professeur de Communication: une profession que j'exerce par passion

- pour mes étudiants: j'aime contribuer à leur progression dans leur connaissance et leur maîtrise d'eux-même et à leur cheminement vers leur vie d'adultes.

- pour le lien social: j'aime découvrir les sources de motivation de mes interlocuteurs, comprendre leur fonctionnement logique et m'y adapter pour les amener à se dépasser ou à changer leur point de vue et leur comportement

- pour le discours que chaque action de communication oblige à ciseler avec la précision de l'horloger

- pour l'image que l'on construit, que l'on structure, que l'on anime ou que l'on fige

- pour toutes les réflexions et toutes les connexions qu'impliquent l'analyse constante des stratégies de communication personnelle et médiatique au niveau de chaque individu, de l'entreprise et de la collectivité.

- pour le défi quotidien que représente le management de 30, 60 ou 120 étudiants auxquels je veux proposer, pour apprendre, autre chose que des cours magistraux.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Pédagogie

Programmation neuro-linguistique

Organisation

Recrutement

Enseignement

Formation

Management

Orthographe

Gestion de projet

Conseil

Analyser et améliorer les performances

Ambition

Rédaction

Analyse stratégique

Détermination

Dynamisme