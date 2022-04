Helene BARREAU

Après huit années d'animation dans des associations agricoles pour développer l'emploi et la promotion agricole, je me suis orientée vers le métier de « Conseillère en Insertion Professionnelle - CIP »,



Aujourd'hui, formée, je travaille dans une association qui accueil tous types de publics en recherche d'emploi



Mes compétences :

Planification de projet

Aptitudes relationnelles

Accompagnement individuel et collectif

Organisation de travail

Ecoute active

Insertion socioprofessionnelle

Synthèse rédactionnelle