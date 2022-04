Hélène BARRERE

J'ai eu une formation axée sur le génie des procédés dès ma première année universitaire. Tout d'abord j'ai fait un DUT en Génie chimique - Génie des procédés aucours duquel j'ai effectué un stage de 10 semaines dans le traitement d'air.

Puis j'ai continué ma formation en procédés en Licence professionnelle "Conduite et gestion des procédés de la chimie, de la pharmacie et de l'environnement" et j'ai pu également faire un stage pratique et ma mission a été de faire une recherche pour le traitement des effluents de distillerie et de dimensionner des évaporateurs en vu de réduire ses mêmes effluents.

En Maîtrise des Sciences et Technique en Procédés physico-chimiques j'ai continué ma formation en Procédés.

En Master Procédés de séparation j'ai pu avoir une formation spécialisée dans les procédés de séparation à savoir les opérations unitaires, la filtration conventionnelle mais surtout la filtration membranaire (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose)



Mes compétences :

Environnement

Filtration

génie chimique

Opérations Unitaires

Pétrochimie

Procédés de séparation