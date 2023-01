Fabienne BARRERE

- pilotage et coordination des études environnementales et dossiers réglementaires (DUP et étude d'impact, dossier Loi sur l'Eau...)

- management équipe pluridisciplinaire de projet (ingénieur, dessinateur, spécialistes acousticiens, paysagistes) d'environ 10 personnes

- pilotage des marchés spécifiques et sous-traitants

- concertation publique et avec Services de l'Etat



Mes compétences :

Management de projet d'infrastructures

Environnement et développement durable

Concertation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Dossiers réglementaires

Management

Environnement

Gestion de projet