Jonathan GRAND

Ingénieur en aménagement du territoire spécialisé en environnement et résolument tourné vers l'avenir, je m'attache à la qualité environnementale des projets dont j'ai la charge quel que soit le domaine de compétence concerné (urbanisme, recherche scientifique).



L'aménagement et le développement raisonné du territoire ayant de nombreuses applications, je m'adapte et évolue de manière à élargir mon champ de compétence. Mon objectif principal et de progresser en permanence pour exceller dans le rapport entre environnement et stratégie de développement territorial en fonction des enjeux locaux en métropole mais aussi actuellement dans les Terres australes et antarctiques françaises.



Mes compétences :

Gestion de projet

Aménagement du territoire

Évaluation environnementale

Diagnostic de territoire