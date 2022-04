Elsa TRIVIDIC

Diplômée de l'école d'ingénieur Polytech Tours en Génie de l'Aménagement, je me suis orientée vers les métiers des télécoms, et plus particulièrement dans la fibre optique, grâce à mes qualités d'exploitation des logiciels SIG et de CAO/DAO dans le cadre de la réalisation de plans/cartes et de la gestion de projet de densification du réseau de fibre optique.



Mes compétences :

mapinfo

AUTOCAD 2010

Arcgis

Microsoft office

CAO

Autocad

ArcGIS > ArcMap

Adobe Illustrator

Google Earth

CNMT

Microstation